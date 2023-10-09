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9 окт 2023

Японцы обновили пикап Isuzu D-Max

Японцы обновили пикап Isuzu D-Max
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Isuzu представила обновленную версию пикапа D-Max. Автомобиль будет собираться на заводе в Таиланде. Цена - 15 600 долларов (примерно 1 568 000 рублей)

Пикап стал выглядеть агрессивнее. Визуально кажется, что выпирающие “клыки” над решеткой радиатора стали более ярко выраженными. Также разработчики добавили иные передние бампера и изменили форму светодиодных элементов передней оптики. Салон предложен с иной комбинацией отделочных материалов, включающей металл, пластик и кожзам. “Приборка” выполнена в виде 7-дюймового экрана (но только в более дорогих версиях). Также усовершенствованы вспомогательные ассистенты и системы безопасности.

В техническом плане автомобиль не изменился. Как и прежде, D-Max оснащается дизельными турбомоторами объемом 1,9 л. или 3,0 л. Мощность - 150 л.с. (350 Нм) и 190 л.с. (450 Нм) соответственно. Трансмиссия - 6-ступенчатая “механика” или 6-ступенчатый “автомат”. Привод предложен как задний, так и полный.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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