Isuzu D-Max может получить поддержку в России

Японский автоконцерн Isuzu рассматривает возможность организации в России производства модели D-Max

В своем интервью газете «Ведомости» гендиректор «Исузу рус» Фабрис Горлье заявил, что намерения могут реализоваться уже после 2023 года. В компании рассчитывают, что ежегодные продажи пикапов Isuzu в России могут достичь 2000-3000 машин в год. Выпускаемые в нашей стране модели будут предназначены как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

Напомним, что сейчас на нашем рынке предлагаются пикапы, которые собираются на заводе в Тайланде. Автомобиль оснащается 3-литровым дизельным двигательем мощностью 177 л.с. (430 Н*м), который оборудован системой турбонаддува с изменяемой геометрией и интеркуллером. К слову, эта же модель двигателя, но в модификации с «грузовыми» настройками, устанавливается на серию легких грузовых автомобилей Isuzu.