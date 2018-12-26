Isuzu D-max получит новый мотор

Похоже, в скором времени японский пикап станет эталонным в глазах российских покупателей. Все дело в том, что D-Max получит дизельный двигатель и формула «Пикап, дизель, полный привод» станет реальностью

Согласно ОТТС, Isuzu D-max должен получить четырехцилиндровый дизельный двигатель объемом в три литра и мощностью в 177 лошадиных сил. Крутящий момент мотора достаточно внушительный - 430 Нм. Предполагается, что вместе с новой силовой установкой пикап должен получить и иные коробки передач. По предварительной информации ими станут: 6-ступенчатая механическая КПП от Isuzu и «автомат» от Aisin.

Помимо технической части, обновления коснутся и списка опций. Ожидается, что среди них будут камера заднего вида, парктроник, мультимедийная система и система бесключевого доступа, а также ассистент стабилизации прицепа. Отметим, что пикап получит и тревожную кнопку ЭРА-ГЛОНАСС, которой ранее был обделен. Между тем, стоит ожидать, что модель, получив такие обновления, обязательно подорожает, правда относительно роста цен нет никакой информации.