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5 фев 2021

В Москве показали новый Isuzu D-MAX

В Москве показали новый Isuzu D-MAX
Автор фото: фирма-производитель

Совсем скоро на российский рынок выйдет третье поколение легендарного пикапа, хотя сама  модель была представлена еще в 2019 году

Пикап построен на совершенно новой платформе Isuzu Dynamic Drive. В чем ее особенность – при облегчении веса рамы жесткость ее повысилась. За счет чего это было достигнуто?  Производитель говорит о повышении доли высокопрочных сталей с 30 до 46%. К слову, мотор здесь остался прежним – трехлитровый дизель, но мощность его слегка повысилась – на 15 лошадиных сил (итоговая мощность - 193 лошадиные силы). Трансмиссия – механика и автомат.

Что касается дизайна, то пикап практически не отличим от предшественника – лишь слега подретушировали оптику и бампера. В салоне изменений больше – обновилась архитектура центральной консоли. Также улучшилось качество материалов отделки.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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