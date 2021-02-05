В Москве показали новый Isuzu D-MAX

Совсем скоро на российский рынок выйдет третье поколение легендарного пикапа, хотя сама модель была представлена еще в 2019 году

Пикап построен на совершенно новой платформе Isuzu Dynamic Drive. В чем ее особенность – при облегчении веса рамы жесткость ее повысилась. За счет чего это было достигнуто? Производитель говорит о повышении доли высокопрочных сталей с 30 до 46%. К слову, мотор здесь остался прежним – трехлитровый дизель, но мощность его слегка повысилась – на 15 лошадиных сил (итоговая мощность - 193 лошадиные силы). Трансмиссия – механика и автомат.

Что касается дизайна, то пикап практически не отличим от предшественника – лишь слега подретушировали оптику и бампера. В салоне изменений больше – обновилась архитектура центральной консоли. Также улучшилось качество материалов отделки.