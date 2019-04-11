В Россию приехал обновленный пикап Isuzu D-Max

Автомобиль получил новую внешность, двигатель и другие коробки передач. Продажи рестайлингового D-Max начнутся в конце этого месяца

От своего предшественника Isuzu D-Max внешне отличается измененным передком с «хищными» фарами и светодиодными ходовыми огнями, другим бампером. Среди других изменений: боковые подножки нового дизайна и подкорректированная форма дверцы грузовой платформы.

Что касается технической части, то начать стоит с двигателя. Дело в том, что нынешний дизельный двигатель объемом 2.5 литра ушел в историю, а ему на замену пришел двигатель 4JJ1 объемом 3.0 литра, оснащенный турбонагнетателем. Его мощность — 177 лошадиных сил и 430 Нм момента. Этот агрегат изначально ставился на D-Max для малазийского и других азиатских рынков. Также этот мотор будет трудиться в паре с 6-ступенчатой механикой и аналогичным автоматом от Aisin. Привод — полный с принудительным подключением передней оси. Также стоит отметить, что обновленный D-Max получил модернизированную заднюю подвеску с трехлистовыми рессорами, что увеличило грузоподъемность пикапа с 980 до 995 килограммов.