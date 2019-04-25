Isuzu начала российские продажи обновленного пикапа D-Max

Японская компания Isuzu начала российские продажи пикапа D-Max нового поколения. Приобрести автомобиль можно в шести комплектациях. Цены на новинку начинаются от 2,145 млн. рублей.

Рестайлинговый пикап получил массивные колесные арки, широкий капот, новую LED-оптику, другую решетку радиатора и видоизмененные бамперы. Также D-Max оснащается боковыми подножками нового дизайна и новыми 18-дюймовыми дисками.

Что касается агрегатной составляющей, то обновленный автомобиль комплектуется 3,0-литровым дизельным двигателем ISUZU 4JJ1. Мощность агрегата составляет 177 л. с. при 430 Н·м крутящего момента. Мотор может работать совместно с механической 6-ступенчатой коробкой передач или «автоматом» с таким же количеством ступеней. Автомобиль оборудован системой подключаемого полного привода Part-time с понижающим рядом.