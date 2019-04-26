В России хотят продавать японский внедорожник «Мю-Икс»

Isuzu MU-X представляет собой перелицованный Chevrolet TrailBlazer. У модели — лонжеронная рама, неразрезной задний мост, жестко подключаемый полный привод: технически TrailBlazer и MU-X повторяют пикап Chevrolet Colorado за исключением одной лишь детали – на внедорожниках вместо рессор сзади устанавливаются пружины.

Что касается двигателей, то Isuzu MU-X, в базовом исполнении, оснащается 150-сильным двухлитровым турбодизелем, с которым могут работать либо 5-ступенчатая механика, либо 6-диапазонный автомат. Также есть версия со 177-сильным дизельным мотором объёмом 3 литра и автоматической коробкой передач.

Как сообщает Автоmail.ru, сейчас российское представительство Isuzu изучает перспективы рынка, а решение будет приниматься уже ближе к концу года. Если оно окажется положительным, то компания в скором времени сможет заняться сертификацией этих внедорожников для нашей страны.