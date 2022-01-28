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28 янв 2022

В Россию приехал новый рамный внедорожник Isuzu

В Россию приехал новый рамный внедорожник Isuzu
Автор фото: фирма-производитель
Компания ISUZU RUS представляет в России свой первый внедорожник ISUZU Mu-X, продажи которого стартуют уже первого марта текущего года.
Внедорожник ISUZU Mu-X построен на общей платформе с пикапом ISUZU D-MAX. Моторная линейка будет ограничена лишь одним агрегатом – трехлитровым 190-сильным дизелем. В паре с двигателем работает автоматическая 6-ступенчатая КПП Aisin. По паспорту до сотни автомобиль способен разогнаться за одиннадцать секунд.  Отметим, дизельный двигатель способен похвастать внушительным крутящим моментом в 450 Н·м при 1600-2600 оборотах в минуту. Объем бака – 80 литров. Новый внедорожник ISUZU Mu-X укомплектован системой полного привода Part-time с понижающим рядом и возможностью принудительной блокировки заднего дифференциала.
 
В максимальной комплектации внедорожник оснащен пакетом систем безопасности IDAS, мультимедийной системой с 9-дюймовым экраном, кожаной обивкой сидений, электроприводом водительского сиденья в 8 направлениях, электроприводом двери багажника, и передними парктрониками. Присутствует и большой набор систем безопасности, куда входят, например, система мониторинга слепых зон, адаптивный круиз-контроль и система предупреждения о фронтальном столкновении

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