На китайский рынок вышел новый пикап Isuzu Explorer T30

Стало известно, что компания Isuzu запустила продажи в Китае нового пикапа под названием Explorer T30. На самом деле данная модель фактически является китайским аналогом хорошо известного в России Isuzu D-Max. Цены в Китае начинаются от 119 800 юаней (примерно 1 500 000 рублей)

В плане дизайна, отличий от исходника практически нет. Спереди бросается в глаза знакомая решетка радиатора, украшенная П-образными хромированными вставками. Кузов предложен только в одной версии - 4-дверной. Салон также полностью идентичен D-Max. На передней панели устанавливается 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Аналоговая “приборка” дополнена небольшим информационным дисплеем. Оснащение включает камеры кругового обзора, электрорегулировку сиденья в 8 положениях, систему предупреждения о сходе с полосы и 6 подушек безопасности. Габариты автомобиля: 5275/1870/1790 мм., при колесной базе в 3125 мм.

Покупателям предложены две модификации: с задним или полным приводом. В обоих случаях силовая установка одна - дизельный агрегат объемом 3,0 л. Мощность данного агрегата составляет 140 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Максимальная скорость - 140 км/ч. Мотор работает в паре либо с 6-ступенчатой “механикой”, либо с 6-ступенчатым “автоматом”.