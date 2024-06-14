Isuzu Mu-X получил новый дизайн и специальную версию RS

Японская компания Isuzu представила обновленный кроссовер Mu-X. Автомобиль обзавелся новым дизайном, но силовые агрегаты остались прежними. Также к комплектациям добавили новую спецверсию под наименованием RS

Рестайлинговый Isuzu Mu-X отличается переработанной передней частью. Решетка радиатора стала заметно крупнее, бампера обзавелись имитацией воздухозаборников по краям, а оптика получила иные светодиодные элементы. Mu-X RS представляет собой спортивную версию кроссовера с обильным черным декором и рядом дополнительных вставок на бампере. Также у нее есть оригинальные 20-дюймовые колесные диски. Внутри серьезных изменений значительно меньше. Главной фишкой рестайлингового салона стала новая 7-дюймовая приборная панель, однако она доступна только для дорогих комплектаций. Из других доработок заявлены камеры кругового обзора, более качественная отделка, а также поддержка беспроводных протоколов Apple CarPlay и Android Auto.

Как и прежде, под капотом стандартной версии расположился 1,9-литровый турбодизель мощностью 150 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Флагманское же исполнение предложено с 3,0-литровой дизельной “турбочетверкой” на 190 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Коробка - исключительно 6-ступенчатый “автомат”. Привод задний и полный, соответственно агрегату.