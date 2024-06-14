Автомобильный портал Motorpage
14 июн 2024

Isuzu Mu-X получил новый дизайн и специальную версию RS

Isuzu Mu-X получил новый дизайн и специальную версию RS
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Isuzu представила обновленный кроссовер Mu-X. Автомобиль обзавелся новым дизайном, но силовые агрегаты остались прежними. Также к комплектациям добавили новую спецверсию под наименованием RS

Рестайлинговый Isuzu Mu-X отличается переработанной передней частью. Решетка радиатора стала заметно крупнее, бампера обзавелись имитацией воздухозаборников по краям, а оптика получила иные светодиодные элементы. Mu-X RS представляет собой спортивную версию кроссовера с обильным черным декором и рядом дополнительных вставок на бампере. Также у нее есть оригинальные 20-дюймовые колесные диски. Внутри серьезных изменений значительно меньше. Главной фишкой рестайлингового салона стала новая 7-дюймовая приборная панель, однако она доступна только для дорогих комплектаций. Из других доработок заявлены камеры кругового обзора, более качественная отделка, а также поддержка беспроводных протоколов Apple CarPlay и Android Auto.

Как и прежде, под капотом стандартной версии расположился 1,9-литровый турбодизель мощностью 150 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Флагманское же исполнение предложено с 3,0-литровой дизельной “турбочетверкой” на 190 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Коробка - исключительно 6-ступенчатый “автомат”. Привод задний и полный, соответственно агрегату. 

При написании новости использовалась информация:
isuzu

Комментарии к новости

Последние новости

...
Isuzu Mu-X

Isuzu Mu-X получил новый дизайн и специальную версию RS

14 июня 2024
Isuzu Explorer T30

На китайский рынок вышел новый пикап Isuzu Explorer T30

05 декабря 2023
Isuzu D-Max

Японцы обновили пикап Isuzu D-Max

09 октября 2023

В Россию приехал новый рамный внедорожник Isuzu

28 января 2022
Isuzu MU-X 2021

Стали известны подробности о новом внедорожнике Isuzu для России

12 января 2022

В России хотят продавать японский внедорожник «Мю-Икс»

26 апреля 2019

 Новости Isuzu MU-X

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Kaiyi X7 Kunlun - kaiyi x7 kunlun (2024) царь горы? Тест драйв
12 июня 2024

Kaiyi X7 Kunlun
"Царь горы?"
Changan UNI-T - changan uni-t (2023) третье впечатление
Тест драйв
07 июня 2024

Changan UNI-T
"Третье впечатление"
Dongfeng DFSK ix5 - dfsk ix5 (2023) главное – форма
Тест драйв
03 июня 2024

Dongfeng DFSK ix5
"Главное – форма"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 7 6 8