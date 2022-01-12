Стали известны подробности о новом внедорожнике Isuzu для России

До презентации модели MU-X осталось еще несколько недель, но некоторая информация о внедорожнике доступна уже сейчас

Наши коллеги из портала Drom обнаружили в открытой базе Росстандарта ОТТС (одобрение типа транспортного средства), где была указана спецификация машины для отечественного рынка. Согласно документам до России новый MU-X доберется с 3,0-литровым 4-цилиндровым рядным турбодизелем Isuzu 4JJ3 мощностью 190 л.с. и крутящим моментом 450 Нм.

Во всех комплектациях будет установлен 6-ступенчатый "автомат" Aisin AWR6B45-II. Агрегат этот известен по множеству внедорожников, например, на Toyota Land Cruiser Prado. Заметим, что полный привод на Isuzu реализован по технологии part-time. Задняя ось здесь ведущая, а передняя подключается принудительно.