Cовместное предприятие Isuzu-«Соллерс» прекращает существовать

Межведомственная правительственная комиссия 18 октября утвердила расторжение специального инвестиционного контракта ООО «Исузу Соллерс» — это совместное предприятие японской и российской компаний по производству японской коммерческой техники в Ульяновске

Расторжение специального инвестиционного контракта – это не просто отказ от льгот и преференций. Фактически, нам говорят о том, что стороны готовы разорвать партнерские отношения и закрыть завод.

Любопытно, но газета «Коммерсантъ» на этом фоне сообщает о том, что с большой долей вероятности Isuzu может и вовсе объявить о своем уходе из России. Отметим, что совместное предприятие в Ульяновске действовало с 2012 года, однако, последние несколько месяцев оно находилось в режиме простоя.