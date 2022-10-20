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20 окт 2022

Cовместное предприятие Isuzu-«Соллерс» прекращает существовать

Cовместное предприятие Isuzu-«Соллерс» прекращает существовать

Межведомственная правительственная комиссия 18 октября утвердила расторжение специального инвестиционного контракта ООО «Исузу Соллерс» — это совместное предприятие японской и российской компаний по производству японской коммерческой техники в Ульяновске

Расторжение специального инвестиционного контракта – это не просто отказ от льгот и преференций. Фактически, нам говорят о том, что стороны готовы разорвать партнерские отношения и закрыть завод.

Любопытно, но газета «Коммерсантъ» на этом фоне сообщает о том, что с большой долей вероятности Isuzu может и вовсе объявить о своем уходе из России. Отметим, что совместное предприятие в Ульяновске действовало с 2012 года, однако, последние несколько месяцев оно находилось в режиме простоя.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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