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24 дек 2021

Легальная продажа красивых номеров откладывается на неопределенный срок

Легальная продажа красивых номеров откладывается на неопределенный срок

Официальная продажа автомобильных номеров с «красивыми» комбинациями (повторяющимися или симметричными) в России отложена на неопределенный срок.

Разговоры о легальной покупке красивых номеров велись еще три года назад, а в январе этого года должен был быть принят законопроект. Механизм был следующим – автовладелец через портал Госуслуг выбирает необходимую ему комбинацию и начинают участвовать в официальном интернет-аукционе, победитель которого, заплатив солидную сумму денег, получает вожделенную номерную табличку.

Интересно, что инициатива встретила сопротивление со стороны правительства. По мнению чиновников она противоречит закону «О регистрации транспортных средств». Помимо этого, законопроект вступает в конфликт с Бюджетным кодексом РФ. Любопытно, но эксперты говорят о том, что промедление с законопроектом развяжет руки серым дилерам, которые уже успели взвинтить цены на номерные знаки.

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