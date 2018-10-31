Isuzu потеснит Hyundai Creta и Renault Duster?

На рынке SUV новое пополнение. Компания Isuzu готовит к выпуску новую машину, которая должна стать конкурентом для Hyundai Creta и Renault Duster

Пока не известны сроки, в которые модель будет создана и когда она может быть выпущена серийно. Технические данные и габаритные параметры тоже держатся производителем в тайне. Озвучены только целевые планы и назван сегмент притязаний. Известно, так же, что выпускаемая модель будет глобальной, то есть, предназначенной для продажи на всех континентах, как и её конкуренты.

Isuzu известна в мире грузовыми и коммерческими транспортными средствами. Сегодня компания выпускает только два легковых автомобиля: внедорожник MU-X и пикап D-Max. Обе машины созданы в сотрудничестве с General Motors. Выход нового кроссовера по мнению специалистов авторынка тоже, вероятнее всего, будет осуществлён совместно с этой американской компанией.