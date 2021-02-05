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5 фев 2021

Isuzu привезет к нам новый внедорожник

Isuzu привезет к нам новый внедорожник
Автор фото: фирма-производитель

Вслед за новым пикапом D-Max в Россию приедет и рамный внедорожник MU-X. Случится данное событие в 2022 году.

Слухи по выводу MU-X курсировали в российском информационном поле еще с начала весны 2019 года, тогда еще речь шла про первое поколение внедорожника. Однако, к нам приедет внедорожник в новой ипостаси (представлен осенью 2020 года), если верить словам гендиректора  российского офиса Isuzu Фабриса Горлье, которого заботливо процитировали наши коллеги из Motor1.

Фактически MU-X – это пассажирская версия пикапа D-Max. Обе машины базируются на одной и той же архитектуре. Кроме того, они делят на двоих одни и те же агрегаты. Речь идет о трехлитровом дизельном моторе на 190 лошадиных сил и автоматической коробке передач. Единственное отличие между двумя автомобилями -  подвеска. У D-Max сзади устанавливаются рессоры,  тогда как у MU-X – пружины.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

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