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4 янв 2019

Sollers займется выпуском гибридных грузовиков

Sollers займется выпуском гибридных грузовиков

На форуме Vestifinance-2018 глава Sollers Вадим Швецов заявил о том, что компания разрабатывает легкий грузовик на шасси Isuzu с российской гибридной силовой установкой. Проект ведется в рамках совместного предприятия Sollers-Isuzu

С большой долей вероятности российско-японский гибрид получит аналогичную силовую установку, которую Sollers совместно с ФГУП НАМИ разрабатывает для УАЗа Профи. Напомним, что пилотный образец гибридного Профи был представлен  в июле нынешнего года. Установка этого автомобиля состоит из бензинового атмосферного двигателя ЗМЗ-406 объемом 2,3 л (мощность 131 л.с.), и электромотора с мощностью в 127 лошадиных сил. Гибридный Профи может работать в трех режимах — электрическом, бензиновом и смешанном. Средний расход топлива составляет всего 7,6 л/100 км (на серийном грузовике — 11,6 л/100 км). При этом грузоподъемность у него составляет те же 1,5 тонны, что и у машины с традиционным двигателем.

Под какой маркой планируют выпускать Isuzu с российским бензиново-электрическим мотором — не уточняется. Возможно, по соглашению с японцами он будет выпускаться под маркой Isuzu, возможно, получит бренд УАЗ либо Sollers. Совместное предприятие Sollers-Isuzu создано в 2006 году. Компания занимается производством и продажами автомобилей Isuzu на российском рынке. На отдельном заводе в Ульяновске выпускаются легкие Isuzu N-серии, среднетоннажные F-серии и тяжелые грузовики категории C и E.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Sputnik

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