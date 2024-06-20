Приятно встретить весну на привычном байке, но если вы по какой-то причине остались без двухколесного друга или выбираете свой первый мотоцикл, то «классик» Cyclone RE5 поможет «вкатиться» в сезон с максимальным комфортом

Едва сев за руль и сделав круг по двору мотосалона компании Rolling Moto, я воскликнул: «Вау, да он управляется, как велосипед!» Первое впечатление не обмануло, Cyclone RE5 оказался прекрасным средством для лечения зимнего «мототоксикоза» в столичном мегаполисе. Классическая прямая посадка очень удобна. Высота по седлу — 800 мм, при моем росте 183 см нет проблем поставить обе ноги на асфальт на светофоре, но и менее рослому мотоциклисту не придется балансировать на цыпочках. Седло из красивой экокожи с аккуратной прострочкой — мягкое и просторное, оно сужается к передней части и в сочетании с выштамповками на огромном 20 литровом баке позволяет плотно обнять байк коленями. Даже если не менять положение, от долгой поездки ничего не затекает, хотя, если наскучило, сесть по-другому не проблема.

Руль шириной 800 мм расположен достаточно высоко, чтобы удобно работать в стойке, а круглые зеркала не выступают за его габариты и настолько информативны, что я практически сразу перестал оглядываться при перестроениях. Отдельное спасибо конструкторам за чрезвычайно удачную лапку сцепления — ее даже не пришлось регулировать, однако такая возможность есть, к тому же передачи в 6 ступенчатой коробке переключаются очень четко, а нейтраль ищется с первого раза. К остальным органам управления тоже нет претензий — все собрано качественно, плотно, без люфтов и максимально удобно. Рукоятки сцепления и переднего тормоза нажимаются одним-двумя пальцами, а диапазона настроек по длине пальцев хватит всем. Ручку газа не назовешь длинноходной, при этом она настолько логична, что не требует привыкания.

Пульты тоже на своих местах — несложно дотянуться до любой кнопки, слева чуть ниже фары есть USB-порт, а на руле достаточно места, чтобы закрепить телефон. Его, кстати, можно убрать в карман. Приборка Cyclone — это 5 дюймовый TFT-дисплей с возможностью подключения вашего гаджета через приложение Carbit Ride. Через него на экран выводится информация о вызовах, можно управлять «музыкой», есть «навигация», но платная — карту на экране вы увидите, а прокладывать треки сможете, только оформив подписку. Благодаря датчику освещенности приборка автоматически меняет светлую тему на темную, ну а вы можете поменять стиль дисплея — на выбор есть три варианта. Правда, указатель уровня топлива занижает показания в любом из них: в баке еще половина, а на дисплее почти минимум. Впрочем, с этим легко мириться, ведь все остальное на высоте — спидометр, тахометр, указатель нейтрали и включенной передачи, пройденный километраж, средний расход и пр. — все это есть на экране и хорошо читается. Длина Cyclone RE5 — 2025 мм, колесная база — 1460 мм. Байк довольно компактный, при этом его масса составляет 204 кг, однако благодаря отличной развесовке (49% на переднюю часть, 51% на заднюю часть) вес не ощущается при интенсивном маневрировании в пробках, а на скорости только добавляет стабильности — вас не «переставляет» боковым ветром. В общем, эргономика Cyclone RE5 стремится к идеалу, я просто не ожидал, что байк с первой же минуты окажется настолько удобным и интуитивно понятным. Из недостатков можно отметить разве что дефицит места для второго номера: даже компактной девушке сзади будет настолько не по себе, что она поневоле обнимет райдера и прижмется к нему изо всех сил — впрочем, разве не ради этого вы катаете девушек на своем мотоцикле, ну а красота и стиль всегда требуют жертв, в случае с Cyclone RE5 совсем не обременительных.

Кстати, о стиле. В облике Cyclone RE5 легко узнаются черты настоящего британца Triumph Trident 660, причем это замечают не только китайцы, но и европейские мотокритики, а в 550 кубовом рядном двухцилиндровом моторе используются технологии Norton, ведь компания Zongshen, которая производит Cyclone RE5, купила у Norton права на среднекубатурную «двойку» еще в ковидные времена.

Длинноходный (72х67,6 мм) четырехтактник жидкостного охлаждения с впрыском от Bosch развивает максимальную мощность 59,14 л.с. при 8500 об/мин, максимум тяги в 55 Нм доступен при 6500 об/мин. Расход топлива по маршрутному компьютеру Norton примерно 3,8–4,1 л на 100 км, но, когда я замерил по чекам от полного бака, получилось 4,6 л/100 км, хотя это после поездки на дачу со скоростью 140–150 км/ч, так что вполне терпимо. В любом случае 20 литровый бак обеспечивает огромный запас хода.

Двигатель очень тяговитый в нижнем диапазоне оборотов, к тому же передаточные числа в 6 ступенчатой коробке подобраны удачно, так что мне (по забывчивости) удавалось трогаться со светофора аж с четвертой передачи, ну а первую я включал лишь однажды, чтобы заехать по грунту на крутую горку возле речки. В принципе алгоритм очень простой: трогаешься со второй, в пробке между машин лавируешь на третьей-четвертой, пятой в городе хватает за глаза, а шестая нужна только на трассе и то не всегда, потому что крейсерская скорость Cyclone RE5 около 120 км/ч. Он, конечно, легко может и больше — на родном китайском сайте для этого мотора указан разгон за 4,2 с до 100 км/ч и «максималка» 182 км/ч, но миниатюрный «капюшон» ветрозащиты выполняет скорее эстетические функции, поэтому на большой скорости приходится ложиться на бак, и все равно встречный поток воздуха создает дискомфорт. При этом алюминиевый маятник и жесткая 19 килограммовая рама из высокопрочной марганцевой стали всегда обеспечивают стабильность траектории и хорошую управляемость — ни разу у меня не возникло чувства, что мотоцикл гуляет подо мной и задняя часть едет отдельно от передней.

В общем, с выбором байка на открытие сезона я не ошибся. Несмотря на довольно кубатурный и мощный мотор, Cyclone RE5 оказался максимально дружелюбным. Так что его смело можно рекомендовать новичкам, а модный стиль нео-ретро не оставит равнодушным и бывалого городского мотоциклиста.

