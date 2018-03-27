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27 мар 2018

Самый мощный Jaguar F-Pace представят завтра

Самый мощный Jaguar F-Pace представят завтра

Компания Jaguar Land Rover привезет на мотор-шоу в Нью-Йорке, которое открывается завтра, самую мощную версию кроссовера F-Pace. Машину готовили специалисты отделения Special Vehicle Operations (SVO), потому и получит она традиционную приставку SVR в названии.

Точной информации о Jaguar F-Pace SVR пока нет. По неофициальной: кроссовер получил 5-литровый двигатель V8 с нагнетателем мощностью 575 л.с. Это обеспечит машине разгон до 100 км/ч за 4 секунды, что сделает Jagaur F-Pace SVR самым динамичным в классе. Конкуренты, а это Porsche Macan Turbo и Mercedes-AMG GLC 63 проделывают это упражнение на полсекунды медленнее.

На шпионских фотографиях видно, что кроссовер получил агрессивный аэродинамический обвес, увеличенные воздухозаборники, а также более мощные тормоза. От своих «гражданских» собратьев он также отличается 21-дюймовыми легкосплавными колесами с низкопрофильной резиной.
 

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При написании новости использовалась информация:
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