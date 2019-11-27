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27 ноя 2019

Jaguar объявил дату премьеры обновленного F-Type

Jaguar объявил дату премьеры обновленного F-Type
Автор фото: фирма-производитель

Спорткар Jaguar F-Type получит слегка измененную внешность и новые шестицилиндровые моторы

Премьера рестайлинговой модели состоится в следующий понедельник, 2 декабря. По предварительным данным, от предшественника спорткар можно будет отличить благодаря более узким и угловатым головным фарам, которые придадут F-Type более агрессивный вид. Кроме того, автомобиль получит капот измененной формы, а также другую радиаторную решетку, бамперы и задние фонари.

В линейку двигателей спорткара войдут новые рядные бензиновые наддувные «шестерки», которые заменят нынешние моторы V6 с приводным нагнетателем. Не исключено, что агрегаты будут работать по схеме mild hybrid благодаря бортовой электросети. Кроме того, линейка двигателей сохранит прежние четырехцилиндровые моторы а также ультимативный пятилитровый компрессорный V8.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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