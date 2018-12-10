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10 дек 2018

Тюнинг-ателье "зарядили" Jaguar F-Type

Тюнинг-ателье "зарядили" Jaguar F-Type
Автор фото: фирма-производитель

Немецкое тюнинг-ателье Arden представило свою версию британского спорткара– автомобиль получил  название Arden AJ 23 SVR

Стоит отметить, что серийная версия модели оснащается 567-сильным V8, способным разгонять автомобиль до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Инженеры компании Arden создали пакет улучшений, благодаря которому отдача силового агрегата увеличивается до 703 л.с. При этом разгон до 100 км/ч сокращается на 0,5 секунды — до 3,0 секунд. На двигателе доработки не закончились. Автомобиль стал ниже на три сантиметра, что, по заявлению представителей компании, положительно сказалось на управляемости. Кроме того,  английский спорткар получил новую аэродинамическую подвеску, изготовленную из углеродного волокна .

Разумеется,  под тюнингом подразумеваются и доработки внешности. В случае с "Ягуаром" специалисты из ателье переработали переднюю часть, добавив несколько деталей: иную решетку радиатора,  эмблему с подсветкой, спортивный круговой обвес . Также автомобиль  получил особый комплект кованых дисков.

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При написании новости использовалась информация:
Speedme, CarsWeek

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