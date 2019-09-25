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25 сен 2019

В Jaguar подтвердили выпуск «заряженного» I-Pace

В Jaguar подтвердили выпуск «заряженного» I-Pace
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jaguar ведет разработку «заряженной» модификации своего первого электрического кроссовера I-Pace, которая станет мощнее и быстрее стандартного варианта

Новый кроссовер получит обозначение SVR. Об этом изданию Autocar рассказал руководитель подразделения Special Vehicle Operations (SVO) Майкл ван дер Занде, который ответственен за создание спортивных и специальных версий моделей Jaguar Land Rover. Кстати, у концерна уже есть особый вариант I-Pace под названием eTrophy. Такие автомобили участвуют в одноименной гоночной серии, являющейся соревнованием поддержки чемпионата электрических болидов Formula E.

От стандартного исполнения они отличаются аэродинамическим обвесом с фиксированным задним антикрылом и задним диффузором, а также перенастроенной подвеской и каркасом безопасности. При этом силовая установка изменениям не подверглась. Под капотом расположились все те же два электрических агрегата, которые в сумме выдают 400 л. с. и 696 Н•м крутящего момента.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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