Британцы подарили легендарному Jaguar XJS вторую жизнь

Британская гоночная команда Tom Walkinshaw Racing создала рестмод на базе модели Jaguar XJS и назвала новое детище Supercat. Всего планируется создать 88 подобных экземпляров

Несмотря на то, что автомобиль был переработан кардинально, узнаваемые черты оригинальной модели удалось сохранить. “Супер кошка” получила круглые светодиодные фары, спортивные бампера, воздухозаборники на капоте, а также “утиный хвост” над дверцей багажника.

Под капотом расположился турбированный V12 неназванного объема, но, как говорят, развивающий мощность в 600 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая коробка передач, направляющая тягу на задние колеса.