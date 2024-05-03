Автомобильный портал Motorpage
3 май 2024

Британцы подарили легендарному Jaguar XJS вторую жизнь

Британцы подарили легендарному Jaguar XJS вторую жизнь
Автор фото: фирма-производитель

Британская гоночная команда Tom Walkinshaw Racing создала рестмод на базе модели Jaguar XJS и назвала новое детище Supercat. Всего планируется создать 88 подобных экземпляров

Несмотря на то, что автомобиль был переработан кардинально, узнаваемые черты оригинальной модели удалось сохранить. “Супер кошка” получила круглые светодиодные фары, спортивные бампера, воздухозаборники на капоте, а также “утиный хвост” над дверцей багажника.

Под капотом расположился турбированный V12 неназванного объема, но, как говорят, развивающий мощность в 600 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая коробка передач, направляющая тягу на задние колеса.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jaguar F-Type ZP Edition (2023)

Представлена лимитированная версия Jaguar F-Type

12 октября 2023

Jaguar GT: подробности

21 апреля 2023

Взгляните на уникальный Jaguar-пикап

01 февраля 2023
Jaguar F-Pace

Гибридный Jaguar F-Pace стал дальнобойнее

15 декабря 2022

Представлен бронированный Jaguar I-Pace

30 ноября 2022

Jaguar представил классический C-Type

14 октября 2022

 Новости Jaguar

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Okavango - geely okavango (2024) река с двойным дном Тест драйв
02 мая 2024

Geely Okavango
"Река с двойным дном"
Changan Lamore - changan lamore (2023) мастерство упаковки
Тест драйв
28 апреля 2024

Changan Lamore
"Мастерство упаковки"
Haval Jolion - haval jolion (2024) тульское мастерство
Тест драйв
25 апреля 2024

Haval Jolion
"Тульское мастерство"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 6 3 0