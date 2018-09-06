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6 сен 2018

Ягуар Джеймса Бонда продают с молотка

Ягуар Джеймса Бонда продают с молотка
Автор фото: news.sportauto.fr

Jaguar C-X75 Spectre, участвовавший в трюковых съёмках фильма о британском спецагенте Джеймсе Бонде «007: СПЕКТР», выставлен на аукцион для продажи

Машина имеет агрессивный спортивный вид и соответствующие конструктивные и технические параметры. Таких автомобилей было выпущено всего 5 экземпляров.

Изначально машина была создана в качестве концепта. Предполагался её ограниченный выпуск к 75-летию концерна, но затем от этой идеи отказались. Один из экземпляров был использован для съёмок трюков. Он подходил киношникам не только по внешнему виду.

Под капотом находится 5-ти литровый силовой агрегат с 8-мью цилиндрами и механическим турбонаддувом. Кузов оснащён карбоновыми вставками. Подвеска специально предназначена для гонок. В общем, «заряженный» экземпляр – то, что нужно для сложных трюков.

Пока не известно, сколько владельцы планируют выручить от продажи «машины Бонда», но очевидно, что сумма может быть исключительной, как и сам автомобиль.

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При написании новости использовалась информация:
Faktom.ru, car ru

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