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30 янв 2017

Jaguar начал прием заказов на новый электрический I-Pace

Jaguar начал прием заказов на новый электрический I-Pace
Автор фото: неткаршоу.ком

Британская компания Jaguar сообщила о начале приема предзаказов на новый электрический кроссовер I-Pace, который вопреки ожиданиям некоторых экспертов, будет доступен и на российском рынке.

Первый в истории британского автопроизводителя электрический автомобиль впервые был представлен еще в ноябре прошлого года в рамках Международного автосалона в Лос-Анджелесе. Однако на стенде компании была выставлен только прототип, который, по словам официальных представителей Jaguar, пойдет в серию во II-ой половине будущего года.

Пока же компания решила открыть прием предзаказов на новый автомобиль, чтобы первые клиенты смогли получить свое новое приобретение сразу после выхода на рынок. Стоит отметить, что заказать электрокар смогут и российские клиенты компании. Стоимость автомобиля пока держится в секрете, но сейчас она и ни к чему – для оформления предзаказа необходимо всего лишь заполнить форму на официальном сайте автопроизводителя и оставить контактные данные.

 

Напомним, что выставленный в Лос-Анджелесе прототип построен на глобальной масштабируемой платформе JLR EV. Автомобиль оснащен системой полного привода, а в движение его приводит система из двух электрических двигателей, каждый из которых установлен на своей оси. Совокупная мощность силовых агрегатов составляет 400 л.с. (700 Нм) и они способны разогнать I-Pace до первых 96 км/ч всего за 4 секунды.

Оба двигателя запитаны от общего модуля литий-ионных аккумуляторов емкостью 90 кВт*ч. Как утверждают разработчики, при полностью заряженных батареях кроссовер способен преодолеть до 500 км.

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При написании новости использовалась информация:
Car.ru, Uincar, Колеса.ру

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