В компании Jaguar решили отказаться от R-версий своих моделей, так как в линейке возник «внутренний каннибализм», данные модификации усложняют продажи самых крутых версий с приставкой SVR в названии.

По словам главы отделения Special Vehicle Operations (SVO) Уэйна Берджеза в компании возникают сложности с ценообразованием, так как необходимо развести R-версии и SVR. Кроме того, возникла внутренняя конкуренция между модификациями.

«Честно говоря, Jaguar маленькая компания и у нас нет возможности делать для каждой модели версии R и SVR, — заявил он в интервью Auto Express. — Мы обанружили, что F-Type R и F-Type SVR в некоторой степени конкурируют между собой. R-версия сама по себе хороша, потому SVR приходится непросто».

Первой моделью, на которой будет опробована новая стратегия, стал кроссовер Jaguar F-Pace. Его SVR вариант с двигателем мощностью 550 л.с. был представлен на мотор-шоу в Нью-Йорке в минувшем месяце. Варианта R машина не получит, а вот «подогретый» вариант S, практически не отличающийся от обычного технически, но имеющий множество иных стилистических решений будет показан позднее в этом году.