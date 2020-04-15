Jaguar пообещал не отказываться от седанов

Во всем мире продолжает расти популярность кроссоверов и внедорожников, однако Jaguar не собирается отказываться от инвестиций в традиционные седаны и спорткары

Соответствующее заявление сделал глава североамериканского офиса Jaguar Land Rover Джо Эберхардт в интервью изданию MotorTrend. По словам топ-менеджера, будущее седанов действительно под вопросом, причем это проблема для всех автопроизводителей. В случае с «Ягуаром» это хорошо заметно: в Штатах в прошлом году продажи XE упали на 25%, XF – на 49%, XJ – на 26%, правда, последний сняли с производства уже летом. Новый XJ, который выйдет в 2021 году, будет полностью электрическим.

С преемниками для XE и XF определенности пока нет. Дело в том, что нынешние модели выпускаются на заводе в Касл Бромвич, который компания собирается полностью переоборудовать под производство электромобилей. Соответственно, топливные седаны либо также заменят электрокарами, либо перенесут их сборку в какое-то другое место. По меньшей мере, на данный момент у Jaguar нет планов по сокращению легковой линейки, хотя все еще может измениться.