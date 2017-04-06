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6 апр 2017

Jaguar представит летом конкурента Audi Q3

Jaguar представит летом конкурента Audi Q3
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jaguar приступила к завершающей стадии тестов компактного кроссовера, который займет нишу на ступеньку ниже F-Pace

Кроссовер, получивший имя E-Pace, станет конкурентом Audi Q3 и BMW X1 в самом динамично развивающемся сегменте.

Кроссовер построен на одной платформе с Land Rover Discovery Sport и будет производиться на одном с ним заводе в британском Халевуде. Однако, у него будет полностью перенастроенная подвеска: инженеры Jaguar постараются придать E-Pace драйверский характер. Именно поэтому кроссовер тестируют не только на обычных дорогах, но и на знаменитой Северной петле Нюрбургринга.

Силовые агрегаты Jaguar E-Pace позаимствует у Land Rover Discovery Sport. Это будут 4-цилиндровые бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом. Кроссовер рассекретят этим летом, его публичный дебют состоится осенью на автосалоне во Франкфурте. Примерно через полгода после начала продаж можно ожидать появление «заряженной» версии E-Pace с двигателем мощностью около 400 л.с.

Сегодня Jaguar F-Pace, единственный кроссовер в гамме производителя, является самой популярной моделью Jaguar. Появление более компактной модели должно положительно сказаться на росте объемов продаж автомобилей с кошкой на радиаторной решетке.

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При написании новости использовалась информация:
Jaguar Land Rover

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