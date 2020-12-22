Jaguar уничтожит Tesla Model X

Британцы разрабатывают новый кроссовер, который составит конкуренцию Model X от Tesla. Читатели Motorpage спросят, а чем же новинка собирается захватывать?

Обо всем по порядку. Начнем с того, что новинка получит название J-Pace. Пункт второй – кроссовер построят на модульной платформе MLA, которая предназначается и для нового седана XJ, и для нового Range Rover. В отличие от Volkswagen, которые создали две модульных платформы - MQB для машин с ДВС и MEB - для электрокаров, в Jaguar Land Rover сделали единую архитектуру, которая может быть адаптирована и для электрокаров, и для обычных машин.

Однако, вернемся к J-Pace. Характеристики его неизвестны, кроме одной – запаса хода. И она внушает уважение – 480 километров. Хотя, у Tesla этот показатель все равно выше -597 километров (с учетом последних обновлений софта). Так что нам осталось дождаться информации о силовой установке – быть может по динамике автомобиль окажется ультимативным.