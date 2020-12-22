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22 дек 2020

Jaguar уничтожит Tesla Model X

Jaguar уничтожит Tesla Model X
Автор фото: фирма-производитель

Британцы разрабатывают новый кроссовер, который составит конкуренцию Model X от Tesla. Читатели Motorpage спросят, а чем же новинка собирается захватывать?

Обо всем по порядку. Начнем с того, что новинка получит название J-Pace. Пункт второй – кроссовер построят на модульной платформе MLA, которая  предназначается и для нового седана XJ,  и для нового Range Rover.  В отличие от Volkswagen, которые создали две модульных платформы - MQB для машин с ДВС и MEB - для электрокаров, в Jaguar Land Rover сделали единую архитектуру, которая может быть адаптирована и для электрокаров, и для обычных машин.

Однако, вернемся к J-Pace.  Характеристики его неизвестны, кроме одной – запаса хода.  И она внушает уважение – 480 километров. Хотя, у Tesla этот показатель все равно выше -597 километров (с учетом последних обновлений софта). Так что нам осталось дождаться  информации о силовой установке – быть может по динамике автомобиль окажется ультимативным.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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