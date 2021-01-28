Автомобильный портал Motorpage
28 янв 2021

Jaguar запускает производство очередного ретро-кара

Jaguar запускает производство очередного ретро-кара
Автор фото: фирма-производитель

Хотя, «очередным» назвать его нельзя – ведь возрождается легендарный C-Type, который выиграл Ле-Ман

Возрождение приурочено к семидесятилетию модели. Да, C-Type - это легенда. Две победы на знаменитой гоночной серии в 1951 и 1953 году. Помимо Ле-Мана С-Type блистал на Mille Miglia, 12 Hours of Reims и различных других национальных и международных соревнованиях. К слову, машину называют одним из лучших гоночных Jaguar в истории.

Под капотом новинки разместится классический рядный шестицилиндровый двигатель 3.5, мощностью в 200 лошадиных сил. Максимальная скорость – около двухсот сорока километров в час. «Управляемый одними из самых уважаемых гонщиков в истории, C-Type заложил основу успеха Jaguar в гонках на выносливость и стал синонимом дизайна и инженерных инноваций. Семьдесят лет спустя Jaguar Classic гордится тем, что может использовать последние инновации в производственных технологиях - наряду с традиционными навыками и непревзойденным опытом - чтобы вновь представить этот легендарный автомобиль для нового поколения энтузиастов», - цитирует портал Speedme директорa Jaguar Classic Дэнa Пинкa.

При написании новости использовалась информация:
SPEEDME

Комментарии к новости

Последние новости

...

Jaguar уничтожит Tesla Model X

22 декабря 2020

Jaguar представил виртуальный спорткар

16 декабря 2020

Обновленный Jaguar I-Pace рассекречен

04 декабря 2020
Jaguar F-Pace (2021)

Представлен самый быстрый Jaguar F-pace

02 декабря 2020
Jaguar XF (2021)

Jaguar XF обновился в духе кроссовера F-Pace

06 октября 2020

В Сети появились изображения загадочного концепта Jaguar

25 сентября 2020

 Новости Jaguar

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

CheryExeed TXL - cheryexeed txl (2020) решающее преимущество Тест драйв
26 января 2021

CheryExeed TXL
"Решающее преимущество"
Hyundai Genesis G90 L - genesis g90 l (2020) императорский паланкин
Тест драйв
24 января 2021

Hyundai Genesis G90 L
"Императорский паланкин"
Jaguar F-Type - jaguar f-type 2021 хулиганство аристократов
Тест драйв
22 января 2021

Jaguar F-Type
"Хулиганство аристократов"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"

Написано новостей:

2 7 5 6 3