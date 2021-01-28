Jaguar запускает производство очередного ретро-кара

Хотя, «очередным» назвать его нельзя – ведь возрождается легендарный C-Type, который выиграл Ле-Ман

Возрождение приурочено к семидесятилетию модели. Да, C-Type - это легенда. Две победы на знаменитой гоночной серии в 1951 и 1953 году. Помимо Ле-Мана С-Type блистал на Mille Miglia, 12 Hours of Reims и различных других национальных и международных соревнованиях. К слову, машину называют одним из лучших гоночных Jaguar в истории.

Под капотом новинки разместится классический рядный шестицилиндровый двигатель 3.5, мощностью в 200 лошадиных сил. Максимальная скорость – около двухсот сорока километров в час. «Управляемый одними из самых уважаемых гонщиков в истории, C-Type заложил основу успеха Jaguar в гонках на выносливость и стал синонимом дизайна и инженерных инноваций. Семьдесят лет спустя Jaguar Classic гордится тем, что может использовать последние инновации в производственных технологиях - наряду с традиционными навыками и непревзойденным опытом - чтобы вновь представить этот легендарный автомобиль для нового поколения энтузиастов», - цитирует портал Speedme директорa Jaguar Classic Дэнa Пинкa.