Компании Jaguar не нравится слово «автомобиль»

В компании Jaguar считают, что нынешние описание слова «автомобиль», которое указано в Оксфордском словаре английского языка, совершенно неприменимо к электрокарам

Соответствующие письмо компания уже направила издательскому дому Оксфордского университета, сообщает пресс-служба Jaguar. В компании заявили, что в словаре термином автомобиль обозначено транспортное средство с четырьмя колесами, приводимое в движение двигателем внутреннего сгорания, что автоматически не признает Jaguar I-Pace и другие электрокары автомобилями.

«Определение любого типа транспортного средства или технологии тщательно продумывается, чтобы оно было максимально ориентировано на потребителя. Для нас стало большой неожиданностью, что определение автомобиля несколько устарело. Именно поэтому мы призываем Оксфордский словарь английского языка обновить онлайн-классификацию, чтобы отразить переход от традиционных двигателей внутреннего сгорания к более экологичным силовым установкам», — рассказал представитель Jaguar.