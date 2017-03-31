Сегодня стало известно, что в апреле, не немецком шоу Techno-Classica Essen состоится премьера одного неординарного автомобиля

Новшество заключается в том, что абсолютно новый на первый взгляд автомобиль E-type Fixed Head Coupe был выпущен и благополучно продан компанией еще в 1965 году, но в рамках программы Reborn, Jaguar его вновь выкупил и отправил на тщательную реставрацию.

В компании подчеркнули, что именно у ее инженеров есть не только уникальные чертежи и знания, но и масса новых оригинальных запчастей Jaguar Classiс. Сотрудники Jaguar будут отбирать наиболее хорошо сохранившиеся экземпляры спортивных британских автомобилей, выкупать их и отправлять на реставрацию. К слову, около десяти классических спорткаров уже сегодня можно приобрести в британском центре Jaguar Land Rover Classic Works.

Напомним, что программа Reborn уже вернула в состояние нового автомобиля несколько классических Land Rover Series I и Range Rover Classic, помимо которых сразу несколько компаний увидели в таком бизнесе большой потенциал. Например, в Женеве было показано несколько купе Mercedes-Benz, восстановленных в точном соответствии с оригиналом и заводскими стандартами. Однако, в отличии от них Jaguar предлагает по сути купить новый классический автомобиль напрямую от производителя!

Реставраторы Jaguar настолько трепетно отнеслись к своей работе и исторической справедливости, что даже заклепки, на которых закреплены некоторые кузовные панели, соответствуют оригинальным, а комплектация полностью соответствует своему времени. К слову последнюю заказчик может изменить – модель E-type совершенствовалась в процессе производства, поэтому, если автомобиль, например, ранних лет выпуска, возможно заказать систему охлаждения от поздней версии, иные тормозные суппорты Series 2 и КПП с синхронизаторами всех передач. Стоимость каждого автомобиля рассчитывается отдельно, но начинается она с 285 000 фунтов.