В Jaguar назвали причины появления гигантских решеток радиатора

Новый руководитель отдела дизайна компании Jaguar Джулиан Томсон рассказал о причинах распространения моделей с огромными радиаторными решётками. Оказывается, «виноват» Китай

По мнению Томсона, эпатажный стиль разрабатывается, чтобы удовлетворить вкусы китайских потребителей и повысить узнаваемость брендов в Поднебесной. В то же время художник подчеркнул, что не считает стремление угодить китайским покупателям путём радикальной смены дизайна «разумным шагом». Шеф-дизайнер Jaguar дал понять, что диспропорционально увеличивая радиаторную решётку некоторые из конкурентов переборщили, а получившийся результат выглядит грубо и не гармонично.

В беседе с порталом Car Throttle художник заявил, что Jaguar не будет следовать тенденции к увеличению радиаторных решёток. Специалист объяснил, что, например, сечение переднего воздухозаборника на рестайлинговом семействе F-Type достигло предельного размера для моделей британской марки.