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16 авг 2021

В Россию приехал новый Jaguar F-Pace

В Россию приехал новый Jaguar F-Pace

Российский офис Jaguar объявил о начале приема заказов на F-Pace 2022 модельного года, который получил ряд улучшений: цены на новинку варьируются от 4 734 000 до 8 605 000 рублей. 

Про отличия нового F-Pace мы уже писали несколькими днями ранее.  С технической точки зрения изменений практически нет – можно отметить лишь появление адаптивного круиз-контроля с функциями удержания полосы. Автомобиль, как и прежде, будет доступен с двумя дизельными моторами мощностью на 199 и 300 лошадиных сил, а также с 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» на 250 лошадиных сил. 

Отметим, что после модернизации у кроссовера появится версия R-Dynamic Black, которая некоторым образом поменяет стилистику автомобиля. Эта модификация выделяется черными глянцевыми корпусами наружных зеркал, затемненной решеткой радиатора, черными 20-дюймовыми дисками и красными тормозными суппортами. В салоне появились металлические накладки на педали и интерьерная подсветка с возможностью выбора одного или нескольких из тридцати оттенков.

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