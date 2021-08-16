В Россию приехал новый Jaguar F-Pace

Российский офис Jaguar объявил о начале приема заказов на F-Pace 2022 модельного года, который получил ряд улучшений: цены на новинку варьируются от 4 734 000 до 8 605 000 рублей.

Про отличия нового F-Pace мы уже писали несколькими днями ранее. С технической точки зрения изменений практически нет – можно отметить лишь появление адаптивного круиз-контроля с функциями удержания полосы. Автомобиль, как и прежде, будет доступен с двумя дизельными моторами мощностью на 199 и 300 лошадиных сил, а также с 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой» на 250 лошадиных сил.

Отметим, что после модернизации у кроссовера появится версия R-Dynamic Black, которая некоторым образом поменяет стилистику автомобиля. Эта модификация выделяется черными глянцевыми корпусами наружных зеркал, затемненной решеткой радиатора, черными 20-дюймовыми дисками и красными тормозными суппортами. В салоне появились металлические накладки на педали и интерьерная подсветка с возможностью выбора одного или нескольких из тридцати оттенков.