Взгляните на уникальный Jaguar-пикап

Эта марка никогда не строила таких автомобилей, но никто не говорит, что грузовых «Ягуаров» нет в природе. Один из них – перед вами!

Да, в нашем случае премиальный седан XJ8 превратили в необычный грузовичок. Причина такой конверсии интересна - на машину упало дерево и вместо утилизации владелец решил продлить ей жизнь, превратив в пикап. Надо сказать, что работа не выглядит кустарной - седану позади средних стоек кузова сформировали перегородку со стеклянной вставкой и небольшим окном, а для оставшейся части кузова изготовили оригинальные панели. Под капотом же остался стоковый 290-сильный мотор V8.

Впрочем, по всей вероятности широкой публике такие метаморфозы не понравились. На аукционе, где и продают данную машину, ставки добрались лишь до 12 тысяч фунтов, хотя организаторы планировали выручить за пикап, как минимум, в два раза больше. К слову, интернет-пользователи уже назвали эту машину – кощунственной переделкой.