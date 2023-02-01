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1 фев 2023

Взгляните на уникальный Jaguar-пикап

Взгляните на уникальный Jaguar-пикап
Автор фото: фирма-производитель

Эта марка никогда не строила таких автомобилей, но никто не говорит, что грузовых «Ягуаров» нет в природе. Один из них – перед вами!

Да, в нашем случае премиальный седан XJ8 превратили в необычный грузовичок. Причина такой конверсии интересна -  на машину упало дерево и вместо утилизации владелец решил продлить ей жизнь, превратив в пикап.  Надо сказать, что работа не выглядит кустарной - седану позади средних стоек кузова сформировали перегородку со стеклянной вставкой и небольшим окном, а для оставшейся части кузова изготовили оригинальные панели.  Под капотом же остался стоковый 290-сильный мотор V8.

Впрочем, по всей вероятности широкой публике такие метаморфозы не понравились. На аукционе, где и продают данную машину, ставки добрались лишь до 12 тысяч фунтов, хотя организаторы планировали выручить за пикап, как минимум, в два раза больше.  К слову, интернет-пользователи уже назвали эту машину – кощунственной переделкой.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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