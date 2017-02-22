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22 фев 2017

Jaguar начал работу над «заряженным» седанов XE

Jaguar начал работу над «заряженным» седанов XE
Автор фото: неткаршоу.ком

Британское издание «Auto Express» со ссылкой на собственные источники сообщает, что компания Jaguar приступила к разработке «заряженной» модификации седана XE.

Британский среднеразменрый седан Jaguar XE в ближайшее время обзаведется «горячей» версией с индексом SVR. Официальные сроки ее появление на свет пока не называют, однако учитывая тот факт, что автомобиль уже был замечен на одном из испытательных полигонов компании в Испании, можно с большой долей уверенности предположить, что официальная презентация новинки состоится в течение этого года.

Стоит отметить, что над реализацией этого проекта трудятся специалисты не основного бренда, а спортивного подразделения группы компаний Jaguar Land Rover - Special Vehicle Operations (SVO), которые ранее создали внедорожник Range Rover Sport SVR и спорткар Jaguar F-Type.

Интересно, что под капотом каждого их этих автомобилей установлен один и тот же силовой агрегат – пятилитровый компрессорный V8, в разных вариантах форсировки – на 550 л.с. (680 Нм) и 575 л.с. (700 Нм). Ожидается, что новый седан XE SVR также будет оснащаться этим мотором. Однако для него агрегат будет дефорсирован до 500 л.с. (700 Нм). По предварительной информации, новинка сможет с места набрать первую «сотню», приблизительно, за четыре секунды.

Кроме того, эксперты полагают, что «заряженный» седан получит доработанную подвеску, задний дифференциал с электронным управлением, а также восьмиступенчатую автоматическую КПП.

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При написании новости использовалась информация:
Auto Express, Авторевю

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