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13 ноя 2020

Jeep назвал дату премьеры загадочной новинки

Jeep назвал дату премьеры загадочной новинки

Компания Jeep 17 ноября может представить внедорожник Grand Cherokee нового поколения. По другой версии, в этой день американцы покажут обновленный кроссовер Compass

Компания Jeep планирует 17 ноября представить свой новый автомобиль. Другие подробности о модели американцы пока раскрывать не стали. Издание Motor1 предполагает, что, скорее всего, речь идет о внедорожнике Grand Cherokee следующего поколения. Премьера этого автомобиля должна была состояться на автосалоне в Детройте нынешнем летом, однако из-за пандемии COVID-19 дебют машины переносился уже несколько раз.

Новый Grand Cherokee уже несколько раз попадал в объективы фотошпионов. Судя по снимкам, машина получит традиционную решетку радиатора, другую оптику и немного увеличится в размерах. По неофициальным данным, автомобиль построят на архитектуре Giorgio, которую использует Alfa Romeo Stelvio. В гамму моторов новинки войдут двигатели V6 и V8. Также машина обзаведется гибридными версиями.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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