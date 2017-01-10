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10 янв 2017

Jeep приступил к созданию нового поколения Grand Cherokee

Jeep приступил к созданию нового поколения Grand Cherokee
Автор фото: неткаршоу.ком

Американская компания Jeep начала разработку нового поколения популярного внедорожника Grand Cherokee.

Об этом журналистам рассказал сам глава итальяно-американского концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионе на пресс-конференции в рамках Международного автосалона в Детройте. К сожалению, точную дату руководитель FCA не назвал, однако, ориентировочно, инженеры закончат работу над новинкой в течение следующих двух-трех лет, таким образом, официальная презентация пятого поколения Grand Cherokee состоится в 2018 – 2019 году.

Как утверждает Маркионе, в основу нового автомобиля ляжет платформа от итальянского компактного кроссовера Alfa Romeo Stelvio и получит систему заднего привода. Других технических подробностей он раскрывать не стал. Напомним, что текущая версия американского внедорожника, запущенная в 2010 году, построена на платформе второго поколения Mercedes-Benz M-Class.

Кроме того, инженеры Jeep в настоящее время занимаются созданием другого крупного внедорожника – Grand Wagoneer. Однако руководство компании приняло решение перенести сроки выпуска этого автомобиля из-за технических сложностей в адаптации шасси Grand Cherokee. Новый Grand Wagoneer должен стать несколько длиннее текущей версии Grand Cherokee и, предполагается, что именно в этом заключаются основная загвоздка.

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При написании новости использовалась информация:
Automotive News, Autocar, Autonews

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