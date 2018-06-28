Компания Jeep привезла в Россию две спецверсии внедорожника Grand Cherokee — Trailhawk и Trackhawk. Первая «заточена» под бездорожье, а вторая является самым мощным внедорожником в мире.

Jeep Grand Cherokee Trailhawk оснащен 3,6-литровым двигателем V6 мощностью 286, 8-ступенчатым «автоматом» и, естественно, полным приводом. Кроме того, в оснащение входят демультипликатор и электронноуправляемая блокировка заднего дифференциала. Внедорожник оснащен пневмоподвеской, которая способна увеличивать дорожный просвет до 272 мм, усиленной защитой днища, антибликовым покрытием капота и 18-дюймовыми колесами с внедорожными шинами у которых усилены боковины.

В базовую комплектацию входят комбинированная обивка сидений из кожи и замши, биксеноновые фары, 2-зонный климат-контроль, подогрев всех сидений и руля, вентиляцию передних сидений. Внешне Trailhawk отличить от обычных «Грандов» проще всего по вызывающе торчащим буксировочным проушинам красного цвета. Обойдется такая машина в 3 760 000 рублей.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk — один из самых экстремальных автомобилей в мире. Под капотом у него компрессорный 6,2-литровый двигатель Hellcat мощностью 710 л.с. То есть на сегодня это самый мощный внедорожник в мире. Дисциплину «с нуля до сотни» внедорожник выполняет за 3,7 секунды, всего на десятую секунду медленнее Lamborghini Urus. Стоит машина немало: 8,2 миллиона рублей. Но, даже отдав их, вы получите Trackhawk лишь через полгода: «живых» автомобилей в России нет.