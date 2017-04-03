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3 апр 2017

Названа дата премьеры экстремального Jeep Grand Cherokee

Названа дата премьеры экстремального Jeep Grand Cherokee
Автор фото: фирма-производитель

На мотор-шоу в Нью-Йорке, которое пройдет в апреле этого года, Jeep представит экстремальную версию Grand Cherokee, которая получила имя Trackhawk

Под капотом у кроссовера будет 6,2-литровый двигатель V8 HEMI Hellcat с турбонаддувом мощностью 707 л.с. Такой же силовой агрегат устанавливается на самые мощные версии купе Challenger SRT Hellcat и седана Charger SRT Hellcat.

Судя по фотографиям, Jeep Grand Cherokee Trackhawk будет отличаться агрессивным аэродинамическим обвесом, капотом с воздухозаборниками, заниженной подвеске. Также у этой версии огромные тормозные диски и 6-поршневые тормозные суппорты. Ожидается, что в салоне будут установлены спортивные передние сиденья. Стоимость версии Trackhawk на североамериканском рынке превысит 130 тысяч долларов, что поставит ее в один ряд с топовыми версиями премиальных кроссоверов, таких как Range Rover или Audi Q7.

Напомним, что на сегодняшний день самым мощным Jeep Grand Cherokee является версия SRT, мощность двигателя которой составляет «всего» 475 л.с.

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При написании новости использовалась информация:
Jeep

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