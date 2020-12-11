Новый Jeep Grand Cherokee засвечен

На дорогах Мичигана обнаружился новый Jeep Grand Cherokee, который старательно маскируют за камуфляжной пленкой

Камуфляж-камуфляжем, а детали нового облика ему скрыть не удалось. Заметно, что новый «Чирок» получит новый задний бампер с интегрированными в него глушителями. Передняя часть остается полностью закрытой, но ранее уже говорилось о том, что внедорожник получит новую решетку радиатора и оптику в виде стрел. Интересно будет узнать ваше мнение, читатели Motorpage, о новом облике.

Самое главное, что производитель не скрывает технических характеристик новинки. Так указывается, что она будет базироваться на платформе Alfa Romeo, так что с некоторыми оговорками «Чирок» может считаться побратимом по отношению, например, к Alfa Romeo Giulia. Оговоркой здесь являются моторы, нет каких-либо точных данных о силовых установках от «Альфы», мы знаем лишь, что американские моторы, вроде V8 Hemi, будут однозначно присутствовать под капотом.