Сегодня на портале Росстандарта появилась информация о согласовании добровольной отзывной кампании и началом сервисной акции, под которую подпало 6586 автомобилей JEEP Grand Cherokee

Кампания, проводимая официальным дилером JEEP ООО «ЭфСиЭй РУС», распространяется на все внедорожники JEEP Grand Cherokee, проданные в период с ноября 2010 года по ноябрь 2014 года.

Причиной отзыва названо возможное перетирание проводки подсветки зеркала, расположенного в солнцезащитном козырьке водителя, возникающее после любого вмешательства, такого как ремонт козырька или обивки, а так же простого снятия обшивки потолка. Все автомобили, подпадающие под действие кампании, должны быть проверены, и, в случае обнаружений перетирания провода, отремонтированы. Помимо этого на портале Росстандарта говорится и о замене солнцезащитного козырька водителя, модификации усилителя крыши и иной прокладке проводки.

Работы станут бесплатными для владельцев автомобилей, а их информирование представители дилера уже начали. Одновременно с этим владельцы JEEP Grand Cherokee могут самостоятельно узнать, подпадает ли их автомобиль под действие сервисной акции, посмотрев список VIN-кодов отзывных автомобилей на портале Росстандарта.