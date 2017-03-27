Автомобильный портал Motorpage
27 мар 2017

Отзыв автомобилей JEEP Grand Cherokee

Отзыв автомобилей JEEP Grand Cherokee
Автор фото: фирма-производитель

Сегодня на портале Росстандарта появилась информация о согласовании добровольной отзывной кампании и началом сервисной акции, под которую подпало 6586 автомобилей JEEP Grand Cherokee

Кампания, проводимая официальным дилером JEEP ООО «ЭфСиЭй РУС», распространяется на все внедорожники JEEP Grand Cherokee, проданные в период с ноября 2010 года по ноябрь 2014 года.

Причиной отзыва названо возможное перетирание проводки подсветки зеркала, расположенного в солнцезащитном козырьке водителя, возникающее после любого вмешательства, такого как ремонт козырька или обивки, а так же простого снятия обшивки потолка. Все автомобили, подпадающие под действие кампании, должны быть проверены, и, в случае обнаружений перетирания провода, отремонтированы. Помимо этого на портале Росстандарта говорится и о замене солнцезащитного козырька водителя, модификации усилителя крыши и иной прокладке проводки.

Работы станут бесплатными для владельцев автомобилей, а их информирование представители дилера уже начали. Одновременно с этим владельцы JEEP Grand Cherokee могут самостоятельно узнать, подпадает ли их автомобиль под действие сервисной акции, посмотрев список VIN-кодов отзывных автомобилей на портале Росстандарта.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

Комментарии к новости

Последние новости

...

Jeep привезет в Нью-Йорк «заряженную» модификацию Grand Cherokee

20 февраля 2017

Jeep приступил к созданию нового поколения Grand Cherokee

10 января 2017
Jeep Grand Cherokee

Jeep отзывает более 6,6 тысяч автомобилей в России

15 декабря 2015
Jeep Grand Cherokee 2014

Jeep Grand Cherokee в скором времени начнут отзывать

28 августа 2015
Jeep Grand Cherokee SRT 2014

«Спортивная» версия Jeep Grand Cherokee появится уже в 2017 году

25 мая 2015
Jeep Grand Cherokee 2014

Jeep Grand Cherokee на российском рынке получит два новых двигателя

20 октября 2014

 Новости Jeep Grand Cherokee

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

LIFAN X60 - lifan x60 2016 прожиточный минимум Тест драйв
27 марта 2017

LIFAN X60
"Прожиточный минимум"
KIA Cerato - kia cerato 2016 вид спереди
Тест драйв
24 марта 2017

KIA Cerato
"Властелин городских колец"
Ford Explorer - дороги россии. если уйти на север
Автопутешествия
22 марта 2017

Ford Explorer
"Если уйти на Север"
BMW 7 series - bmw 740ld xdrive 2016 превосходя ожидания
Тест драйв
20 марта 2017

BMW 7 series
"Превосходя ожидания"

Написано новостей:

1 8 5 1 3