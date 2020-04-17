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17 апр 2020

Премьера нового Jeep Grand Cherokee откладывается

Премьера нового Jeep Grand Cherokee откладывается

Концерн Fiat-Chrysler перенесет на три месяца премьерные показы двух новых внедорожников. Один из них– это новое поколение Jeep Grand Cherokee, продажи которого должны были стартовать уже нынешней осенью

По данным Automotive News, фирма планировала продемонстрировать новинку, слухи о которой ходят уже не первый год, на выставке в Детройте – она должна была состояться в июне. Однако, из-за эпидемиологической обстановки автосалон уже отменен.

Но не только закрытие мотор-шоу стало причиной переноса официальных дебютов. Заводы альянса FCA в обеих Америках сейчас поставлены на паузу, и для концерна в целом и марки Jeep в частности куда важнее вернуться к обыденной жизни.Как утверждает издание со ссылкой на материалы веб-конференции между FCA и поставщиками комплектующих, возобновление производства альянс начнет с мексиканской площадки, где конвейеры должны заработать уже 20 апреля. Прочие площадки альянса планируется перезапустить не ранее середины мая.

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