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13 мар 2020

Автомобили Jeep совершают акты самосожжения

Автомобили Jeep совершают акты самосожжения
Автор фото: фирма-производитель

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило об отзыве внедорожников Wrangler 2018–2020 годов выпуска и пикапов Gladiator 2020 года, оснащенных механической коробкой передач из-за угрозы возгорания

Впервые проблему обнаружили еще 13 февраля – диск сцепления перегрелся от трения, что привело к растрескиванию и поломке корпуса коробки. После этого случая инженеры Jeep провели лабораторные тесты, в ходе которых подтвердилась угроза возникновения пожара. Дефект обнаружили в коробках, произведенных в период с 23 августа 2017 года по 13 февраля 2020 года, которые установлены на 29 818 экземплярах Wrangler и 3419 «Гладиаторах».

Руководство компании приняло решение о проведении ремонтной кампании и приостановке продаж машин, которые успели отгрузить дилерам. Автовладельцам в свою очередь рекомендуют в случае потери тяги или возникновения запаха дыма остановиться и выйти из машины. На данный момент неизвестно коснется ли кампания автомобилей, которые были проданы в России.

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