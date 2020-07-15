Jeep оснастил Wrangler 457-сильным мотором V8

Американцы представили экспериментальную версию Jeep Wrangler нового поколения, приспособленную для езды по тяжелому бездорожью

Компания Jeep представила экспериментальную версию модели Wrangler нового поколения, приспособленную для езды по тяжелому бездорожью. Автомобиль под названием Rubicon 392 Concept получил двигатель мощнее 450 лошадиных сил.

Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept оснастили 6,4-литровым бензиновым агрегатом V8, развивающим 457 л. с. и 610 Н•м крутящего момента. Двигатель работает вместе с восьмиступенчатым «автоматом», двухдиапазонной раздаточной коробкой и полным приводом. Автомобиль способен ускоряться с места до 60 миль в час (96 км/ч) менее чем за пять секунд.

Внедорожник получил неразрезные мосты Dana 44, самоблокирующиеся дифференциалы на обеих осях, усиленную подвеску с увеличенным дорожным просветом, амортизаторы Fox, «зубастые» покрышки и другое специальное оборудование.