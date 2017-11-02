Похоже, что автопроизводители крайне осторожно относятся к обновлению тех моделей, которые принято называть легендарными или культовыми, особенно, если речь о внедорожнике. У Mercedes-Benz G-класс не меняется на протяжении более чем полувековой истории, второе поколение Suzuki Jimny сохранит кубические формы, не стоит искать серьезные изменения и в облике нового Wrangler.

Тут даже лупа не нужна: модель практически не изменилась внешне, лишь блоки поворотников переехали на крылья. Спереди все та же вертикальная радиаторная решетка и круглые фары, серьезно поменяли форму лишь передние крылья.

В Jeep говорят, что серьезно улучшили аэродинамику машины, а лобовое стекло у Wrangler теперь опускается полностью. Все технические детали хранятся в секрете, но благодаря нескольким утечкам мы знаем, что новое поколение будет оснащаться 2-литровым бензиновым турбодвигателем и 3,6-литровым атмосферным V6, а также 3-литровым турбодизелем.

Сразу после премьеры на мотор-шоу в Лос-Анджелесе новое поколение Jeep Wrangler отправится в производство: его продажи в США начнутся в начале следующего года. Примерно через год к 3- и 5-дверным вариантам должен добавиться и пикап с двухрядной кабиной и грузоподъемностью около 700 килограммов.