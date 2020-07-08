Jeep Wrangler готовится к соперничеству с возрожденным Ford Bronco

Внедорожник 2021 модельного года обновят перед борьбой за рынок с сильным конкурентом

По данным издания MoparInsiders, которое ссылается на источник, близкий к Jeep, с легким рестайлингом Wrangler Sport обзаведется подключаемым полным приводом Selec-Trac с принудительной блокировкой межосевого дифференциала, ранее доступным только в версии Sahara.

Исполнения Rubicon и Sahara получат фронтальную камеру, будет доступна система контроля давления в шинах. В базовом Wrangler появится кондиционер с фильтром, 7-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, штатный навигатор, TFT-дисплей приборной панели, спутниковое радио SiriusXM и порт USB.

Кроме этого, в версии Rubicon появится режим Off-Road Plus с блокировкой заднего дифференциала на высокой скорости. Ожидается, что эту функцию по умолчанию получит и новое исполнение Mojave, которое может присоединиться к линейке Wrangler с обновлением.