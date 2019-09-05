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5 сен 2019

Jeep Wrangler получит дизель

Jeep Wrangler получит дизель
Автор фото: фирма-производитель

Внедорожник обзаведется модификацией с трехлитровым турбодизелем, произойдет это до конца текущего года

Под дизельным мотором подразумевается V-образная трехлитровая наддувная шестерка, которая уже устанавливается на пикапы Jeep Gladiator и Ram 1500. Отдача агрегата составит 264 л. с. и 600 Н•м крутящего момента. Мотор, сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Маленький нюанс,  новый мотор будет доступен только для внедорожников с четырехдверным кузовом.

Между тем  в скором времени стоит ожидать появления и других версий внедорожника, правда уже гибридных.  Автомобили будут предлагаться с 3,6-литровым атмосферным двигателем V6 или с двухлитровой рядной «четверкой», работающими в паре со стартер-генератором, питающимся от 48-вольтовой бортовой электросистемы.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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