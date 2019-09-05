Jeep Wrangler получит дизель

Внедорожник обзаведется модификацией с трехлитровым турбодизелем, произойдет это до конца текущего года

Под дизельным мотором подразумевается V-образная трехлитровая наддувная шестерка, которая уже устанавливается на пикапы Jeep Gladiator и Ram 1500. Отдача агрегата составит 264 л. с. и 600 Н•м крутящего момента. Мотор, сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Маленький нюанс, новый мотор будет доступен только для внедорожников с четырехдверным кузовом.

Между тем в скором времени стоит ожидать появления и других версий внедорожника, правда уже гибридных. Автомобили будут предлагаться с 3,6-литровым атмосферным двигателем V6 или с двухлитровой рядной «четверкой», работающими в паре со стартер-генератором, питающимся от 48-вольтовой бортовой электросистемы.