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1 дек 2017

Jeep Wrangler получит гибридную версию

Jeep Wrangler получит гибридную версию
Автор фото: фирма-производитель

Поклонники настоящих внедорожников были счастливы, когда узнали, что новое поколении Jeep Wrangler по сути-то и не изменилось: все осталось на местах и рама, и внедорожные способности, и все остальное. Но модель все же ждет большая перемена.

Экологи все же берут свое — из-за ужесточающихся экологических требований Jeep Wrangler присоединится ко многим другим моделям, которые будут иметь вариант с гибридной силовой установкой. Вероятнее всего, конечно, такая версия будет чисто номинальной, как например гибридные варианты премиальных представительских седанов, но все же она будет.

В рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе глава Jeep Майк Мэнли подтвердил давно ходившие слухи о том, что Wrangler получит версию с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. В подробности он, впрочем, отказался вдаваться.

Скорее всего Jeep не станет мудрить и возьмет готовое решение от Chrysler Pacifica, у которой в состав гибридной силовой установки входят 3,6-литровый бензиновый V6, электромотор и блок батарей емкостью 16 киловатт-часов. Скорее всего, гибридный вариант будет представлен в 2019 году, когда все варианты Wrangler уже выйдут на рынок.

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При написании новости использовалась информация:
Motor Trend

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