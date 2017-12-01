Поклонники настоящих внедорожников были счастливы, когда узнали, что новое поколении Jeep Wrangler по сути-то и не изменилось: все осталось на местах и рама, и внедорожные способности, и все остальное. Но модель все же ждет большая перемена.

Экологи все же берут свое — из-за ужесточающихся экологических требований Jeep Wrangler присоединится ко многим другим моделям, которые будут иметь вариант с гибридной силовой установкой. Вероятнее всего, конечно, такая версия будет чисто номинальной, как например гибридные варианты премиальных представительских седанов, но все же она будет.

В рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе глава Jeep Майк Мэнли подтвердил давно ходившие слухи о том, что Wrangler получит версию с подзаряжаемой гибридной силовой установкой. В подробности он, впрочем, отказался вдаваться.

Скорее всего Jeep не станет мудрить и возьмет готовое решение от Chrysler Pacifica, у которой в состав гибридной силовой установки входят 3,6-литровый бензиновый V6, электромотор и блок батарей емкостью 16 киловатт-часов. Скорее всего, гибридный вариант будет представлен в 2019 году, когда все варианты Wrangler уже выйдут на рынок.