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15 июл 2020

Jeep Wrangler получит версию Hemi

Jeep Wrangler получит версию Hemi

Марка Jeep решила подогреть интерес к своему внедорожнику Wrangler с помощью тизера, в котором анонсируется появление версии с двигателем Hemi V8 под капотом

На опубликованном изображении представлен фрагмент передней части нового Jeep Wrangler, на крышке капота которого отчётливо видна «ноздря» воздухозаборника. На ней написано «392» — по мнению Сarscoops, это может означать, что под капотом окажется культовый мотор Hemi V8 объёмом 392 кубических дюйма, или 6,4 литра. Если этот двигатель встанет на новый Wrangler без доработок, то будет выдавать 475 л.с. и 637 Нм момента.

Сейчас самый мощный двигатель для Wrangler — это V6 серии Pentastar, представленный на рынке США. Его отдача — 285 л.с. Другой бензиновый мотор — двухлитровый с наддувом, который выдаёт 272 л.с.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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