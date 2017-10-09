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9 окт 2017

Новый Jeep Wrangler получит 2-литровый турбомотор

Новый Jeep Wrangler получит 2-литровый турбомотор

В базе данных Североамериканской администрации по безопасности дорожного движения (NHTSA) обнаружился документ, в котором приводится расшифровка VIN-кодов моделей Chrysler, Jeep и Ram.

Судя по ней, по крайней мере на первом этапе новое поколение Jeep Wrangler будет оснащаться исключительно бензиновыми двигателями. Первый — хорошо известный 3,6-литровый V6 мощностью 285 л.с., он устанавливается и на нынешнее поколение модели. А вот второй — новый 2-литровый турбированный мотор, мощность которого составляет 368 л.с.

Довольно феноменальный результат, ведь речь идет о двигателе для внедорожника, а не спорткара. Источники сразу нескольких изданий в концерне FCA поспешили опровергнуть информацию о мощности нового мотора. Но речь идет об официальном документе, направленном концерном в регулирующий орган, потому и не верить ему нет никаких предпосылок.

Новое поколение Jeep Wrangler представят в этом году на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. В начале дебютирует четырехдверный вариант внедорожника, в следующем году покажут двухдверный, а примерно через год на рынок выйдет пикап Wrangler.

Jeep Wrangler сохранит не только облик своих предшественников, но и основу конструкции. Машина будет рамной, правда, кузов будет сделан из алюминия. Во всем остальном никаких революций не ожидается. Единственным большим новшеством будет появление гибридной версии на рубеже десятилетий.
 

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При написании новости использовалась информация:
NHTSA

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